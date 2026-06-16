СМИ: Леонтьев установил повышенный прайс на концерты в России

Певец Валерий Леонтьев изменил условия выступлений, сделав гонорары за концерты в России выше, чем за границей. Об этом сообщает Mash.

Как утверждает Telegram-канал, в России 50‑минутное выступление артиста стоит 17 млн рублей, за рубежом — 12 млн. Также Mash пишет, что Леонтьев стал реже выступать на сольных корпоративах из-за проблем со здоровьем. В самолете у него обостряются заболевания, связанные с давлением и сосудами, часто болит голова.

Сейчас певец предпочитает крупные мероприятия, которые позволяют ему меньше летать и больше зарабатывать. Например, зимой Леонтьев выступит на корпоративе «Лукойла». Его гонорар за этот концерт составит 15 млн рублей без учета райдера.

В 2024 году Валерий Леонтьев объявил о завершении карьеры. Сейчас артист выступает только на редких частных корпоративах и появляется на мероприятиях друзей. В апреле прошлого года распространилась информация, что певец может полноценно вернуться на сцену, однако его директор Борис Чигирев назвал ее «ерундой».

Также директор Леонтьева опровергал новости о том, что певец живет в США. По его словам, артист постоянно находится в России, но иногда уезжает.

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