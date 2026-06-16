СМИ: Ревва договаривается об операции на ягодицы, как у Киркорова

Танцовщица из команды Реввы заявила, что шоумен готовится к пластике

Шоумен Александр Ревва готовится к пластической операции на ягодицы. Об этом сообщила артистка из подтанцовки артиста Telegram-каналу «Свита короля».

По словам собеседницы канала, Ревве надоело продумывать сценические образы так, чтобы прикрывать фигуру пиджаками.

«У него такие соблазняющие песни, ему хочется показать класс на сцене, а это не всегда уместно, не очень красиво смотрится на фоне подтанцовки», — пояснила артистка.

Она отметила, что Ревва пытается добиться желаемых форм с помощью активных тренировок и велопрогулок, однако в зрелом возрасте это уже сложно сделать.

«У нас ходят слухи, что он договаривается о такой же операции, как у Киркорова, чтобы любые костюмы можно было надеть», — заявила танцовщица.

Недавно журналисты обратили внимание на изменения во внешности Киркорова на вечеринке косметического бренда жены Александра Овечкина Анастасии Шубской. По мнению инсайдеров, певец мог добиться вздернутого кончика носа, как у Майкла Джексона, при помощи операции. Позднее Киркоров прокомментировал свой новый нос: «Красота неземная»

Ранее сообщалось, что продажи книг о Майкле Джексоне взлетели на 246% в России.