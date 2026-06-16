Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Культура

СМИ: Ревва договаривается об операции на ягодицы, как у Киркорова

Танцовщица из команды Реввы заявила, что шоумен готовится к пластике
Алексей Майшев/РИА Новости

Шоумен Александр Ревва готовится к пластической операции на ягодицы. Об этом сообщила артистка из подтанцовки артиста Telegram-каналу «Свита короля».

По словам собеседницы канала, Ревве надоело продумывать сценические образы так, чтобы прикрывать фигуру пиджаками.

«У него такие соблазняющие песни, ему хочется показать класс на сцене, а это не всегда уместно, не очень красиво смотрится на фоне подтанцовки», — пояснила артистка.

Она отметила, что Ревва пытается добиться желаемых форм с помощью активных тренировок и велопрогулок, однако в зрелом возрасте это уже сложно сделать.

«У нас ходят слухи, что он договаривается о такой же операции, как у Киркорова, чтобы любые костюмы можно было надеть», — заявила танцовщица.

Недавно журналисты обратили внимание на изменения во внешности Киркорова на вечеринке косметического бренда жены Александра Овечкина Анастасии Шубской. По мнению инсайдеров, певец мог добиться вздернутого кончика носа, как у Майкла Джексона, при помощи операции. Позднее Киркоров прокомментировал свой новый нос: «Красота неземная»

Ранее сообщалось, что продажи книг о Майкле Джексоне взлетели на 246% в России.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Украина в фокусе Трампа, продление выплаты россиянам и «медленные» путешествия. Что нового к утру 16 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!