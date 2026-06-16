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Культура

Продажи книг о Майкле Джексоне взлетели на 246% в России

Россияне скупают книги о Джексоне в 3,5 раза активнее после премьеры фильма
AP

Выход байопика «Майкл» режиссера Антуана Фукуа спровоцировал в России всплеск интереса к книгам о поп‑короле. Об этом «Газете.Ru» сообщили в издательском проекте «Кладезь. Музыка».

Продажи графического романа «Майкл Джексон. Биография в комиксах» (автор — Сека) за первые 15 дней июня превысили майские показатели в 3,5 раза — рост составил 246 %. В этой книге более 20 художников из разных стран визуализировали путь артиста: от выступлений в составе The Jackson 5 до статуса мировой суперзвезды.

Мемуары «В студии с Майклом Джексоном» пятикратного лауреата «Грэмми» Брюса Свидена, который лично работал над культовыми альбомами Off The Wall, Thriller и Bad, за тот же период продавались на 166% активнее (в 2,7 раза больше, чем в мае). В издании звукоинженер делится закулисными историями о создании записей, изменивших музыкальную индустрию.

Лента «Майкл» с Джаафаром Джексоном в главной роли вышла в российский прокат 28 мая 2026 года и уже в первый уикенд заняла первую строчку бокс‑офиса, собрав 105 млн рублей. К середине июня мировые сборы фильма приблизились к отметке в 1 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что тридцать тысяч человек пришли в грозу послушать большой концерт LAB с Антоном Беляевым.

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