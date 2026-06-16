Умерла мать Дмитрия Хворостовского

В Москве в возрасте 90 лет умерла Людмила Хворостовская

В Москве в возрасте 90 лет умерла мать оперного певца Дмитрия Хворостовского Людмила. Об этом сообщил в Telegram-канале министр культуры Красноярского края Аркадий Зинов.

Чиновник отметил, что власти региона поддерживают связь с родителями исполнителя.

«Низкий поклон Вам, Людмила Петровна, за то, что подарили миру великого сына!» — написал Зинов.

Министр выразил соболезнования близким женщины и пообещал помощь властей с организацией похорон.

Оперный певец, драматический баритон, народный артист Дмитрий Хворостовский скончался 22 ноября 2017 года в возрасте 55 лет. Исполнитель более двух лет боролся с раком мозга.

Хворостовский родился в 1962 году в Красноярске. Первые уроки музыки он получил от отца, а после поступил в музыкальную школу. Ему прочили карьеру пианиста, но он выбрал иной путь. Хворостовский с середины 1990-х жил в Лондоне, но регулярно приезжал с концертами на родину.

Ранее падчерица Хворостовского показала архивные фото с певцом.