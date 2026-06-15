Стали известны меры безопасности на «Дикой Мяте»

Организаторы мультиформатного независимого фестиваля «Дикая Мята» рассказали о новых мерах безопасности для посетителей. Как сообщила «Газете.Ru» пресс-служба мероприятия, безопасность и комфорт зрителей стали двумя важнейшими задачами в 2026 году.

Как рассказал генеральный продюсер фестиваля Андрей Клюкин, прямо сейчас на территории фестиваля достраивают «шлюзовый» въезд для осмотра грузового транспорта, устанавливаются дополнительно 70 камер видеонаблюдения, которые «закроют» весь периметр фестиваля.

«В общей сложности их будет более 80. Идет переоборудование серверной с учетом всех современных требований. Разработана система резервного электроснабжения на случай перебоев в работе электросетей. На входных группах будут установлены не только рамки, но и интроскопы. Это повысит качество и скорость осмотра личных крупногабаритных вещей», — объяснил он.

Кроме того, продолжил Клюкин, построен и готов к работе штаб для силовых структур — здесь смонтирована стена экранов для круглосуточного наблюдение за территорией.

«Все три дня будут работать Росгвардия и дополнительные группы мобильного реагирования. При этом гости фестиваля, если и будут видеть наши службы, то только на входных группах. Безусловно, благодаря поддержке правительства Тульской области будет задействована и дополнительная техника, подробности работы которой мы разглашать не будем. Вся эта колоссальная работа проводится для того, чтобы наши зрители могли чувствовать себя спокойно и безмятежно», — рассказал гендиректор.

В 2026 году «Дикая Мята» пройдет с 19 по 21 июня в поселке Бунырево, при этом двери фестиваля откроются 18 июня в 18:00. Организаторы рекомендуют приезжать заранее, чтобы избежать пробок. Также будут курсировать трансферы из Москвы и от железнодорожной станции «Тарусская».

В течение трех дней на восьми сценах пройдет более 130 концертов — на территории развернется большой фестивальный город с мощеными дорожками, бесплатными питьевыми фонтанчиками, лунапарком, лекторием, спортивными площадками, творческими встречами, тест-драйвами, лаунж-зонами и территорией детства.

Ранее была раскрыта афиша «Дикой Мяты».