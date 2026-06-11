Раскрыта афиша фестиваля «Дикая Мята»

На фестивале «Дикая Мята» выступят DJ Groove и «Танцы минус»

Фестиваль «Дикая Мята» откроется 18 июня в Тульской области и планирует провести 130 концертов за три дня на восьми сценах. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе мероприятия.

Среди хедлайнеров — DJ Groove (19 июня), группа «Танцы минус», Елка и The Hatters, которые выйдут на сцену 20 июня. Закроет фестиваль шоу группы «Гудтаймс» 21 июня.

Организаторы сообщили, что в этом году обустроили новую территорию «Вашана Арена» — масштабный колизей, расписанный роботами. Они также создали камерное пространство «Лампа» для авторских встреч, акустических концертов и танцевальных мастер‑классов.

Для юных гостей подготовлена отдельная программа: выступления молодых музыкантов на сцене «Ариэль», детский сад с аниматорами, луна‑парк, школа юных следопытов «Мятный Отряд» и мастер‑классы.

Помимо музыки, на фестивале будут работать спортивные площадки, лекторий, развлекательные зоны и лаунж‑пространства.

Фестиваль откроет двери 18 июня с 18:00 в поселке Бунырево Тульской области, однако основная программа пройдет с 19 по 21 июня. С полным расписанием можно ознакомиться на сайте фестиваля.

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