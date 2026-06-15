Умер легендарный британский ведущий, которого часто избивали во время интервью

Легендарный британский телеведущий, ветеран журналистских расследований Роджер Кук скончался после короткой болезни. Об этом сообщает Daily Star со ссылкой на семью покойного.

Смертью наступила 13 июня.

«Помимо выдающейся карьеры в журналистике, отмеченной наградами, Роджер был, прежде всего, любимым мужем и отцом. Всем нам будет его очень не хватать», — пишут родные.

83-летний Кук более 50 лет работал в тележурналистике и заработал репутацию разоблачителя преступлений, коррупции и несправедливости. С правонарушителями он не раз сталкивался лицом к лицу, а во время интервью его часто избивали. Кука признавали «самым избиваемым журналистом Британии» — он десятки раз попадал в больницу, ему ломали пальцы, руки и ребра, 12 раз били до потери сознания.

Представители телекомпании ITV назвали Кука одной из самых авторитетных фигур в британской журналистике.

«Новаторский подход Роджера Кука к журналистским расследованиям сделал его одной из самых надежных и уважаемых фигур в сфере вещания. В своей новостной программе «Репортаж Кука» Роджер неустанно работал над разоблачением уголовных правонарушений и несправедливости, помогая вносить важные и долговременные изменения в законодательство», — сказали представители канала.

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