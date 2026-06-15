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Культура

Группа ABBA потеряла легендарного члена коллектива

Скончалась менеджер группы ABBA Герель Хансер
Wikimedia Commons

Легендарный «пятый член группы», менеджер шведского коллектива ABBA Герель Хансер скончалась в возрасте 76 лет. Об этом сообщает Metro.

Официальная причина смерти 76-летней Хансер не разглашается.

«Мы потеряли нашу самую любимую подругу и ближайшую коллегу. Эта потеря неизмерима. Просим вас уважать наше право на частную жизнь в это скорбное время», — написали участники ABBA Агнетf Фельтског, Бьерн Ульвеус, Бенни Андерссон и Фридf Люнгстад в социальных сетях.

Во время стремительного взлета ABBA менеджер играла центральную роль в истории группы, управляя отношениями коллектива с несколькими звукозаписывающими лейблами, выпускающими их музыку по всему миру.

Также Хансер работала с прессой и сопровождала ABBA в турах по всему миру. Она настолько сблизилась с группой, что музыканты записали к ее 30-летию в 1979 году поздравительную песню «Sång Till Görel». Было выпущено всего несколько пластинок с этим синглом и его никогда не проигрывали по радио, однако винил стал одним из самых востребованных предметов коллекционирования, связанных с ABBA.

После распада группы Хансер продолжила работать с лейблами Sweden Music и Polar, а в 1987 году основала свою собственную компанию Music & Artist Service Görel Hanser. Она курировала мюзиклы Андерссона и Ульвеуса, а также их бизнес, связанный с наследием ABBA.

В 2018 году Герель Хансер была удостоена шведской премии «Грэмми» за вклад в шведскую музыку.

У менеджера остались двое детей и муж — журналист и фотограф Андерс Хансер, за которого она вышла замуж в 1980 году.

Ранее умерла звезда турецких сериалов Эдже Иртем.

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