Звезда реалити заподозрил свою девушку в романе с таксистом и похитил его

Звезда реалити-шоу из ЮАР и рэпер Молемо «Jub Jub» Маароханье заподозрил свою девушку в романе с таксистом и похитил его. Об этом сообщает «Би-би-си».

Инцидент произошел утром в воскресенье, 14 июня 2026 года, после того, как водитель доставил пассажирку (предположительно, партнершу Маароханье) в его особняк в городе Эденвейл.

Утверждается, что Маароханье вступил в перепалку с водителем, обвинив его в романтических отношениях с его девушкой. После артист силой усадил водителя в автомобиль, не дал ему уехать и выстрелил из огнестрельного оружия в направлении водителя.

Водителю через некоторое время удалось скрыться целым и невредимым, и он отправился в ближайший полицейский участок, чтобы подать заявление. Вскоре полиция арестовала 45-летнего шоумена, ему будут предъявлены обвинения.

В 2012 Маароханье врезался в группу школьников во время дрэг-рейсинга. Четверых из пострадавших спасти не удалось. В 2017 году он был условно-досрочно освобожден, отсидев более четырех лет.

Ранее вор утопил череп средневековой святой в бетоне.