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Культура

Oliver Tree оставил семью без наследства: «Не получат ни копейки»

После авиакатастрофы деньги музыканта Oliver Tree получат юные таланты
Amy Harris/Invision/AP

Американский музыкант Oliver Tree (Оливер Три), которого не стало накануне в авиакатастрофе, оставил семью без наследства. Об этом пишет издание Super.

За два месяца до трагедии 32-летний артист признавался, что родные не получат его состояние. Однако он подчеркивал, что помог бы детям получить образование, если бы они у него были..

«В моем завещании указано, что моя семья не получит ни копейки. Если у меня будет жена, дети или что-то в этом роде», — сказал Oliver Tree.

Недавно музыкант создал фонд «Художественные гранты доктора Oliver Tree», который будет распределять деньги между юными талантами.

Ближайшими родственниками Oliver Tree, оставшимися в живых, являются его родители — Джесси Луис Никелл III и Кристин Мари Бегин, а также старший брат Калеб.

У Oliver Tree было 11 млн слушателей на Spotify и более 2 млн подписчиков в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Он сотрудничал с Marshmello, David Guetta, Little Big, KSI и BoyWithUke. Среди его хитов песни «Life Goes On» и «Miss You». Oliver Tree известен не только музыкой, но и эксцентричным образом — объемной одеждой, прическами и карикатурным внешним видом.

Его не стало 14 июня при столкновении двух вертолетов в Рио-де-Жанейро.

Ранее композитора Сапожникова не смогли спасти после ДТП.

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