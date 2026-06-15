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Культура

В Харькове раскритиковали мэра, который лично эвакуировал картины из музея

Мэр Харькова был раскритикован после выноса картин из музея под предолгом угрозы пожара
In Green/Shutterstock/FOTODOM

Мэр Харькова Игорь Терехов подвергся критике из-за пиар-акции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

По данным издания, Терехов решил лично вынести картины из местного художественного музея из-за угрозы пожара. Отмечается, данная акция может быть связана с расследованием обстоятельств пропажи музейных экспонатов.

«Эту акцию харьковский градоначальник организовал по личной просьбе бывшего секретаря СНБО Алексея Данилова, против которого ведется расследование по факту незаконного присвоения произведений искусства, в том числе из музея Харькова, где значительная часть картин в 2022 году была заменена по его приказу на копии», — заявили представители силовых структур.

В мае 2026-го в Третьяковской галерее прошли обыски в рамках уголовного дела о подделке произведений Эрнста Неизвестного. Следователи осмотрели 37 картин и десять скульптур, назначили технико-технологическую судебную экспертизу и экспертизу авторства работ, провели очные ставки и собрали доказательства, которые, по данным ведомства, подтверждают причастность подозреваемого Максима Кошкарева.

Ранее охранник музея в Париже сделал фото под юбкой у посетительницы.

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