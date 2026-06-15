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Культура

Украинский порноактер попал в ВСУ и оказался в плену

Актер с OnlyFans Иван Тузов попал в плен ВС РФ
Мария Марикян/РИА Новости

Бойцы ГВ «Север» взяли в плен порноактера Ивана Тузова. Об этом сообщает Telegram-канал «Северный Ветер».

«В плен к нашим военнослужащим впервые попал порноактер... Из-за постоянного употребления наркотиков он путается, иногда рассказывает какие-то фантастические истории, однако часть из них оказалась правдой», — заявили авторы канала.

Тузов является уроженцем Донецка, который больше десяти лет назад переехал в Польшу, чтобы обучаться в области гостиничного дела. Позже, как заявили представители Telegram-канала, знакомые подсадили молодого человека на наркотики. Чтобы заработать денег, он стал сниматься в порнороликах и зарегистрировался в OnlyFans.

По данным издания, однажды Тузов в состоянии алкогольного опьянения избил свою девушку и оказался в польской тюрьме, а затем был депортирован на Украину. Там он долго скрывался от мобилизации, но в конечном итоге был призван в Вооруженные силы Украины (ВСУ), вскоре угодив в плен.

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