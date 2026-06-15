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Культура

Умерла звезда сериала «Альф»

Актриса Энн Шедин скончалась в возрасте 77 лет
KPA/Global Look Press

Американская актриса Энн Шедин умерла на 77-м году жизни. Об этом стало известно на ее официальной странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Причина смерти не уточнялась.

Шедин наиболее известна по роли Кейт Таннер в сериале «Альф». Артистка дебютировала в кино в 1972 году. В ее фильмографии 40 работ. Она снималась в таких проектах, как «Если наступит завтра», «Чирс», «Частный детектив Магнум», «Невероятный Халк».

В 1984 году Шедин вышла замуж за актера Кристофера Баррета. В 1989 году у них родилась дочь Тейлор.

Сериал «Альф» выходил с 1986 по 1990 годы. Он рассказывает о жизни одноименного пришельца, который оказался в американской семье. Картина была показана в 80 странах мира. В Россию проект начали транслировать в 1996 году. В русской версии Альф говорит голосом народного артиста России Александра Клюквина.

В июне 2026-го ушла из жизни народная артистка СССР Людмила Чурсина. За всю свою творческую карьеру она играла в нескольких театрах.

Ранее умер актер из фильмов серии «Крестный отец».

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