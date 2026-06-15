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Культура

На концерте в Москве состоялась мировая премьера песни Джейсона Деруло

Джейсон Деруло на концерте в Москве впервые спел вживую песню Chico
Carlos Pessuto, Carlos Pessuto/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский певец Джейсон Деруло на концерте в Москве впервые спел композицию Chico, передает ТАСС.

Перед ее исполнением музыкант рассказал, что это будет мировая премьера.

«Эта песня уже успела разойтись по всему миру, но я еще нигде не исполнял ее вживую», — пояснил он.

Агентство добавляет, что на концерте певец спел и композиции «Wiggle», «Swalla», «Sexy for me» и «Komasava».

Накануне Деруло выступил в российской столице с большим шоу в завершение своего европейского тура «The Last Dance World Tour». Организаторы концерта рассказали, что артист хотел организовать визит в Россию с запасом времени, чтобы успеть посетить культурные достопримечательности и погулять по Москве.

Музыкант уже выступал в городе в 2025 году. В прошлый визит на разогреве Деруло его диджей включил трек российского рэпера Icegergert. Сам американский певец вышел на сцену под песню «Матушка-Земля» и повторил номера Егора Крида с танцовщицей.

Ранее Канье Уэста пригласили в Россию.

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