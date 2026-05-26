Полина Диброва и Анна Седокова вступят в борьбу за 10 млн рублей

Реалити-шоу «Мастер игры» стартует на телевидении в июне
Премьера второго сезона психологического реалити «Мастер игры» состоится на ТНТ 13 июня. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба телеканала.

Съемки проекта прошли в Марокко — в замке, среди жарких пейзажей и закрытого пространства, где участникам придется круглосуточно следить не только за соперниками, но и за собственными словами, реакциями и слабостями.

В борьбу за приз в 10 млн рублей вступит разномастный состав участников: экстрасенсы Максим Левин и Влад Череватый, музыканты Антоний Толмацкий и Александр Тарасов (T-killah), блогеры Юлия Коваль, Полина Диброва, Курбан Омаров, Наташа Гасанханова, Надежда Мамаева, Евгения Кривцова, Любятинка, Олег Верещагин, Максим Лутчак, актер и музыкант Торнике Квитатиани, певица Анна Седокова, адвокат Михаил Терехин и актриса Анна Цуканова-Котт. Д

«В новом сезоне вместо привычных состязаний, испытания будут более психологическими, на интуицию, логику и психологическую устойчивость. Мы добавили новую механику, которая внесет дополнительную интригу для зрителя. В каждой серии в игру будет вступать новый участник на замену выбывшего, делая ход игры более непредсказуемым. А также, в новом сезоне будет больше реалити, где напряжение не спадает ни на минуту и знаменитости проявят себя с новой стороны», — говорит Мария Никольская, продюсер проекта.

Участники реалити-шоу находятся в замке и играют в тонкую игру загадочного Мастера, который в начале проекта выбирает трех «темных» игроков. Они должны скрываться от других и избавляться от «светлых». Выбывающих игроков определяют голосованием.

