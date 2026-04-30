Бывший муж Бородиной обратился к новому: «Докажешь, что мужчина»

Бывший муж телеведущей Ксении Бородиной предприниматель Курбан Омаров обратился к ее новому супругу — блогеру Николаю Сердюкову. Омарова цитирует «СтарХит».

Курбан узнал, что Николай прибыл в Марокко для съемок в психологическом реалити-шоу «Мастер игры» вместе с ним, однако передумал участвовать и купил обратные билеты в Москву. Омаров считает, что они могут сниматься в проекте вместе.

«Все ждут, что у нас будет конфронтация, а мы с тобой вдвоем будем играть в свою игру. Все круто, и ты докажешь, что ты мужчина!» — говорит он, обещая свою помощь.

До этого стало известно, что Курбан Омаров сдружился с другим экс-избранником бывшей супруги Михаилом Терехиным.

«В первом сезоне был настоящий «змеюшник», а я так люблю змеюшники! Я в них очень комфортно себя чувствую, обожаю эти ссоры», — поделился своим отношением к проекту Терехин.

В предстоящем сезоне 17 звезд шоу-бизнеса, актеров, спортсменов и даже участников проекта «Экстрасенсы. Битва сильнейших» вновь поборются за приз в размере 10 млн рублей. Премьера «Мастера игры» запланирована на 2026 год.

Ранее звезда фильма «Твое сердце будет разбито» рассказала об изменениях в продолжении.