Онкобольная Лерчек пришла на свадьбу на каблуках и поймала букет невесты

Блогерша Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) пришла на свадьбу вместе с женихом Луисом Сквиччиарини. Об этом сообщает Telegram-канал «Лотус Медиа».

В ролике, опубликованном каналом, Лерчек поймала букет невесты. Она пришла на мероприятие в коротком белом платье, туфлях на каблуках и парике.

12 июня Telegram-канал «Светский хроник» сообщил, что Лерчек посетила несколько светских мероприятий в Москве за два дня, несмотря на тяжелую болезнь. Она побывала на Московском международном фестивале современного искусства «Традиции и современность», а также на мероприятии от компании «Феномен культуры».

В марте Валерия Чекалина, у которой обнаружили четвертую стадию рака желудка, легла в больницу для прохождения химиотерапии. 16 марта с блогерши сняли домашний арест, оставив в качестве меры пресечения запрет определенных действий. При этом ей разрешено ограниченное использование интернета — посещение сайтов клиник, детских садов и московских судов.

В июне 2026 года Сквиччиарини сообщил, что блогерша прошла шестую химиотерапию. По словам хореографа, Чекалина на своем примере хочет показать, что не для всех людей с четвертой стадией рака еще все потеряно.

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