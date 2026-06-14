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Культура

Диброва раскрыла, как борется с негативом: «С одной стороны икона лежит, а с другой – змеиная шкурка»

Модель Полина Диброва спросила совета у Череватого, как бороться с хейтерами
Личный архив Полины Дибровой

Модель Полина Диброва в шоу «Мастер игры» спросила совета у участника «Битвы экстрасенсов» Влада Череватого.

Диброва призналась, что после развода с ведущим «Кто хочет стать миллионером?» столкнулась с критикой, хейтом и слухами в свой адрес. Череватый отметил, что общество воспринимает ее как «гнилого человека». Он уточнил, что это мнение не имеет отношения к действительности. Диброва поинтересовалась, как ей поменять восприятие других людей. Экстрасенс заявил, что нужно «почистить» модель.

«Я чищусь постоянно. Я только из монастыря вернулась. Исповедовалась. И отливки делала, и сейчас мне делают. Сколько бы я ни делала – все равно. У меня с одной стороны икона лежит, с другой стороны – змеиная шкурка, которую мне сказали носить с собой», — поделилась знаменитость.

Череватый заявил, что Дибровой стоит с ней поработать и «будет все ок».

Полина и Дмитрий Дибровы официально развелись в сентябре 2025 года. 15 декабря экс-супруга телеведущего впервые вышла в свет с возлюбленным – бизнесменом Романом Товстиком.

Ранее Диброва рассказала, почему отказалась от алиментов.

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