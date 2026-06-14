Худрук новороссийского театра Кушпель погиб в ДТП

Главный режиссер и художественный руководитель Новороссийского муниципального драматического театра им. В. П. Амербекяна Евгений Кушпель погиб в автомобильной аварии. Об этом сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко в своем Telegram-канале.

«Евгений Леонидович для многих новороссийцев стал надежным проводником в мир театрального искусства, примером истинного патриотизма и преданного служения своему делу», — написал Кушпель.

Он отметил, что жители города всегда с гордостью узнавали его во многих известных художественных фильмах и сериалах.

Евгений Кушпель — советский и российский актер театра и кино, а также театральный режиссер. Он родился 6 июня 1957 года в Новороссийске.

В 1979 году окончил Астраханский институт рыбной промышленности и хозяйства, затем режиссерское отделение Краснодарского университета культуры, а в 2016 году — курс «Театральная режиссура» в Высшей школе сценических искусств К. Райкина (мастерская Камы Гинкаса).

В кино Кушпель дебютировал в 1985 году с ролью штурмана в фильме «Бармен из «золотого якоря»», а с 2003 года активно снимался. В его фильмографии насчитывается более 50 работ, включая фильмы «Горько!» и «Горько!-2», а также сериалы «Литейный», «Марш Турецкого» и «Возвращение Турецкого».

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