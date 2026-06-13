Музыкальный байопик о Майкле Джексоне стал самым кассовым в истории кино

Фильм «Майкл» сместил «Богемскую рапсодию» с первого места рейтинга самых кассовых музыкальных байопиков в истории кино. Об этом пишет Deadline.

«Майкл» заработал в мировом проекта $911,9 млн, у «Богемской рапсодии» — $911 млн. Российские зрители принесли картине более 980 млн рублей.

Лента о поп-короле «Майкл» Антуана Фукуа вышла в российский прокат 28 мая. Самого артиста сыграл его племянник Джаафар. Другие родственники звезды тоже поучаствовали в производстве картины, которая полностью игнорирует тему обвинений в насилии над детьми и сосредотачивается на отношениях Джексона с деспотичным отцом. Кинокритик Павел Воронков рассказывает, чем отторгает новый байопик.

Ранее вторая семья Майкла Джексона выступила с обвинениями.