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Культура

Музыкальный байопик о Майкле Джексоне стал самым кассовым в истории кино

Фильм «Майкл» стал самым кассовым музыкальным биографическим фильмом
Кинопрокатная компания «Вольга»

Фильм «Майкл» сместил «Богемскую рапсодию» с первого места рейтинга самых кассовых музыкальных байопиков в истории кино. Об этом пишет Deadline.

«Майкл» заработал в мировом проекта $911,9 млн, у «Богемской рапсодии» — $911 млн. Российские зрители принесли картине более 980 млн рублей.

Лента о поп-короле «Майкл» Антуана Фукуа вышла в российский прокат 28 мая. Самого артиста сыграл его племянник Джаафар. Другие родственники звезды тоже поучаствовали в производстве картины, которая полностью игнорирует тему обвинений в насилии над детьми и сосредотачивается на отношениях Джексона с деспотичным отцом. Кинокритик Павел Воронков рассказывает, чем отторгает новый байопик.

Ранее вторая семья Майкла Джексона выступила с обвинениями.

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