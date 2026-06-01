«Майкл» захватил российский прокат

Байопик о Майкле Джексоне со сборами в 105,14 млн рублей возглавил прокат в РФ
Лидером кинопроката в России стал биографический фильм о короле поп-музыки Майкле Джексоне, (собравший 105,14 млн руб.), заглавную роль в котором исполнил Джаафар Джексон. Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com.

На втором месте находится боевик Гая Ричи «Грязные деньги» про команду элитных коллекторов, выбивающих огромный долг из наглого миллиардера. Лента заработала в прокате 42,05 млн руб. За ней следует фильм «Не одна дома 3: Выпускной». Семейная комедия о школьниках собрала 17,33 млн руб. Пятерку лидеров замыкают фильм ужасов «Обсессия» ( 16,75 млн руб.) и премьера «Кощей: тайна живой воды» (14,48 млн руб.).

Лента о поп-короле «Майкл» Антуана Фукуа, уже собравшая по миру более $700 млн, вышла в российский прокат 28 мая. Самого артиста сыграл его племянник. Другие родственники звезды тоже поучаствовали в производстве картины, которая полностью игнорирует тему обвинений в насилии над детьми и сосредотачивается на отношениях Джексона с деспотичным отцом. Кинокритик Павел Воронков рассказывает, чем отторгает новый байопик.

Ранее вторая семья Майкла Джексона выступила с обвинениями.

 
