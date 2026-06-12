Власти устраняют незаконный слив нечистот с участка Долиной

В деревне Протасово ликвидируют незаконный сброс сточных вод с участка Ларисы Долиной в природный ручей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как утверждает Telegram-канал, работы по устранению слива завершат до 11 июля. Выпускной патрубок изолируют и затампонируют, а расходы покроет бюджет. Затем чиновники оценят экологический ущерб и, если вину Долиной признают, взыщут с нее штраф.

Проверку запустили после жалобы бизнесмена Глеба Рыськова в Росприроднадзор. Он просил остановить сброс и выяснить, какой вред нанесен почве и природному рельефу. Позднее к делу подключились Министерство ЖКХ Подмосковья и МВД.

Проблема возникла из-за искусственного пруда, который Долина обустроила в 2001 году. Водоем стоил 2 миллиона рублей, но стал источником загрязнения: мутная вода стекает из него по проржавевшим каналам в ручей, портя берега.

Кроме того, отмечает Mash, для создания пруда использовали тяжелую технику, а рядом построили два жилых дома и гараж, что нарушило естественный рельеф. Пробы воды уже отправили на анализ.

Ранее сообщалось, что экс-директор Газманова через суд потребовал у него 44 млн рублей.