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Культура

Мединский вручил государственные награды

Мединский вручил госнаграды историку Спицыну и публицисту Холмогорову
Кирилл Зыков/РИА Новости

Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский вручил госнаграды и благодарности историку Евгению Спицыну и публицисту Егору Холмогорову, которые работали над созданием учебников по истории и обществознанию. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Награды нашли героев», — отметил он, добавив, что «историческое просвещение — дело важное и нужное».

Кроме того, государственную награду получили директор Музея истории российской литературы имени Даля Дмитрий Бак и заместитель декана исторического факультета МГУ Оксана Солопова.

До этого Мединский ответил критикам единого учебника по истории. Он заявил, что в вину авторам ставят не фактологические ошибки, а «эмоциональное впечатление избыточных побед». По его словам, России есть, чем гордиться, и это надо показывать, а не создавать у молодого поколения «ощущение пораженчества и презрения к своей стране».

Ранее украинский суд назначил Мединскому 10 лет тюрьмы за учебник по истории.

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