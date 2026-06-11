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Культура

Сын Децла назвал нелюбимые песни отца

Сын Децла Антоний заявил, что рэпер не любил свои ранние песни
Пресс-служба ТНТ

Музыкант и поэт Антоний Толмацкий, сын рэпера Децла, назвал нелюбимые песни отца. Откровениями он поделился в интервью «Газете.Ru».

По словам Толмацкого, некоторое время назад СМИ писали, что он не может слушать музыку отца, однако эту фразу вырвали из контекста.

«Я имел в виду, что не могу слушать именно его раннюю музыку. Мы с ним оба не очень любили тот ранний период. Он уже был взрослым человеком и сам во многом из этого вырос — из той эстетики, из тех тем, из той атмосферы «Вечеринки» или «Слез», — привел пример таких песен артист.

Однако, продолжил Толмацкий-младший, поклонники любили именно эти композиции, и отец исполнял их ради аудитории.

Песни Децла, делится артист, остались одним из немногих материальных проявлений, которые остались от отца, и слушать их бывает больно.

«Но вместе с этим я чувствую и близость, когда слушаю какие-то старые альбомы или отдельные песни. Иногда это вызывает тоску, да. Но чаще, когда мне грустно, я, наоборот, возвращаюсь к этой музыке и мне становится легче», — признался Антоний.

13 июня на ТНТ стартует второй сезон психологического реалити-шоу «Мастер игры». Толмацкий стал одним из участников проекта и в интервью «Газете.Ru» рассказал о съемках в реалити, поделился воспоминаниями об отце, порассуждал о современной музыке.

Ранее дочь Алена Делона добилась от братьев компенсации за клевету.

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