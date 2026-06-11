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Культура

Звезда «Дэдпула» вспомнил, как едва выжил в 18 лет

Актер Рейнольдс признался, что месяц провел в больнице после аварии в 18 лет
Ron Adar/Shutterstock

Звезда «Дэдпула» Райан Рейнольдс рассказал в интервью GQ, как попал в серьезное ДТП в юном возрасте.

По словам Рейнольдса, инцидент произошел, когда ему было 18 лет. Он сознательно решил не садиться за руль, после того как выпил кружку пива. Однако, когда он начал переходить улицу, его сбил нетрезвый водитель.

Рейнольдс добавил, что это был последний раз, когда он так часто задавался вопросом: «Почему, Боже?»

Актер признался, что провел четыре недели в больнице после инцидента. У него были сломаны все кости с левой стороны. Он отметил, что удар был настолько сильным, что машина виновника ДТП вышла из строя.

Недавно сообщалось, что актриса Блейк Лайвли похвасталась телом своего мужа. Она сняла на фото, как Райан Рейнольдс в шутку позирует с ее брендовой сумкой.

Рейнольдс и Лайвли познакомились на съемках фильма «Зеленый фонарь» в 2010 году, а спустя два года поженились. У супругов четверо детей: 11-летняя Джеймс, девятилетняя Инес, шестилетняя Бетти и трехлетний Олин.

Ранее сообщалось, что актер Дэвид Харбор впервые высказался о разводе с певицей Лили Аллен.

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