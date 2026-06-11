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Культура

Дарья Мороз отказалась от отдыха на курортах в пользу деревни: «Сейчас это модно»

Актриса Дарья Мороз заявила, что проведет летний отпуск в деревне
Алексей Майшев/РИА Новости

Актриса Дарья Мороз рассказала в беседе с изданием «СтарХит» о своих планах на летний отдых.

Артистка отметила, что в последнее время у нее заметно прибавилось работы, чему она искренне рада. Однако если у нее все же найдется время для отпуска, то она намерена провести его в деревне.

«Сейчас модно там стало отпуск проводить. Да, в деревне вообще классно…» — поделилась своими мыслями звезда.

2 июня Мороз показала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) повзрослевшую дочь Анну от режиссера Константина Богомолова. Подросток учится в Немецкой школе имени Ф.П. Гааза в Москве. Актриса признавалась в личном блоге, что давно заметила у дочери артистические задатки и не стала отговаривать ее от творческой профессии. Мороз считает, что у Анны есть все шансы стать талантливой артисткой, и они с экс-мужем готовы ей в этом помогать.

Богомолов и Мороз развелись в 2018 году, а через год он женился на телеведущей Ксении Собчак. Актриса рассказывала в интервью, что дочь много времени проводит с мачехой и она не имеет ничего против их общения. По словам знаменитости, блогер дружелюбно приняла Анну и тепло к ней относится.

Ранее сообщалось, что Диана Гурцкая рассказала об отношениях с сыном на примере Конституции РФ.

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