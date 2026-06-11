Диана Гурцкая рассказала об отношениях с сыном на примере Конституции РФ

В России родители и дети обязаны заботиться друг о друге, заявила певица Диана Гурцкая, комментируя свои отношения с сыном. В беседе с «Пятым каналом» звезда подчеркнула, что считает своего ребенка очень заботливым, отметив, что он всегда рад сопровождать ее на различные мероприятия.

«Даже, по-моему, у нас прописано в Конституции, что обязанность каждого ребенка в любом случае ухаживать за своим родителем», — заявила певица, отметив, что у родителей перед детьми есть такой же долг.

Своего сына певица назвала очень заботливым, подчеркнув, что он рад, когда у него получается сопроводить мать на мероприятия. Кроме того, артистка отметила его внимательность к ней в повседневной жизни – в частности, недавно молодой человек подарил родительнице кофейный сервиз.

«Он радует меня. Моя надежда, моя награда, моя отрада», — подчеркнула Гурцкая.

До этого исполнительница призналась, что ее 18-летний сын Константин, который только прошлым летом поступил в вуз, возможно, скрывает роман от своей матери. По словам Гурцкаи, она надеялась, что все свое внимание ее сын сосредоточит на учебе, так как в его подготовку было вложено много сил и финансов. После того, как Константин опубликовал фото с девушкой в соцсетях, артистка, комментируя это, подчеркнула, что выступает против таких ранних отношений, так как ее молодому сыну следует учиться, а не заводить романы.

Ранее Диана Гурцкая обратилась к ушедшему супругу в день его рождения.