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Культура

«Делать подобное на публике — безумие!»: муж поцеловал Селену Гомес в грудь в ресторане

Певица Селена Гомес опубликовала интимный кадр, на котором муж целует ее в грудь
selenagomez/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Селена Гомес опубликовала новый пост в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), который стал темой бурных обсуждений в соцсетях.

На одном из кадров показано, как муж исполнительницы Бенни Бланко целует ее в грудь. Певица одета в рубашку с глубоким вырезом, а сама пара, судя по обстановке, находится в ресторане.

Многие пользователи осудили этот момент. Они посчитали подобное поведение неприемлемым.

«Делать подобное на публике — это безумие!», «Такое ощущение, что для них не существует элементарных правил приличия, хотя они как публичные люди должны соблюдать их в первую очередь», — написали в комментариях.

Пост посвящен отношениям Гомес и ее мужа на расстоянии. Сейчас певица снимается в новом сериале в Лондоне, а ее супруг остается в США. Помимо этого кадра, в карусель вошли фотографии, где пара обнимается на диване и путешествует вместе.

27 сентября Селена Гомес и Бенни Бланко связали себя узами брака в поместье Sea Crest Nursery в Калифорнии. Невеста шла к алтарю в белом свадебном платье без рукавов с открытой спиной от Ralph Lauren. Жених предпочел белую рубашку и черный смокинг того же бренда. Певица несла в руках букет ландышей.

Ранее сообщалось, что охранник музея в Париже сделал фото под юбкой у посетительницы.

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