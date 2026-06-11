Охранник музея в Париже сделал фото под юбкой у посетительницы

В Париже охранника Музея естественной истории задержали за фото под юбкой

В Париже в Национальном музее естественной истории задержали охранника, сделавшего фото под юбкой у посетительницы. Об этом сообщило издание Le Parisien.

24-летний охранник, работавший в зале, попытался сделать кадр, но женщина вовремя заметила его действия и позвонила мужу-полицейскому.

Супруг вызвал на место происшествия наряд своих коллег, охранника задержали, а его телефон изъяли. Следователи изучили содержимое телефона и обнаружили, что подозреваемый регулярно занимался апскертингом. Сейчас личности других пострадавших женщин устанавливаются.

Молодого человека заключили под стражу и 11 июня 2026 года, доставили в суд. Ему вменяют покушение на неприкосновенность частной жизни путем фиксации изображений.

Согласно французским законам, за съемку под юбкой без согласия мужчине грозит до 2 лет тюремного заключения и штраф в размере €30 тысяч, если интимные кадры были сохранены на устройство.

Ранее суд не арестовал севшего на трон в Эрмитаже мужчину.