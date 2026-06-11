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Культура

«Я посвящаю ему многое»: сын Децла о грузе наследия отца

Музыкант Антоний Толмацкий заявил, что на него не давит карьера отца
Пресс-служба ТНТ

Сын рэпера Децла музыкант Антоний Толмацкий рассказал, давит ли на него наследие отца. Размышлениями молодой человек поделился с «Газетой.Ru».

По словам артиста, раньше это действительно ощущалось как давление, однако со временем Антоний посмотрел на это иначе.

«Я не воспринимаю его, как какую-то тень, которая на меня давит. Скорее наоборот: я посвящаю ему многое из того, что делаю. Мне кажется, когда люди воспринимают чужую карьеру, особенно карьеру близкого человека или родственника, как груз ответственности, это в большей степени вопрос их собственного восприятия», — рассуждает артист.

У Толмацкого-младшего, подчеркнул он, нет ощущения, что он должен жить под этим грузом.

«Сейчас для меня важнее то, что происходит в моей собственной жизни. У меня на подходе большой дебютный сольный альбом — концептуальный проект», — рассказывает артист.

Также Антоний Толмацкий назвал нелюбимые песни отца.

Полное интервью артиста читайте на «Газете.Ru».

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