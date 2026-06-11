«Я посвящаю ему многое»: сын Децла о грузе наследия отца

Музыкант Антоний Толмацкий заявил, что на него не давит карьера отца

Сын рэпера Децла музыкант Антоний Толмацкий рассказал, давит ли на него наследие отца. Размышлениями молодой человек поделился с «Газетой.Ru».

По словам артиста, раньше это действительно ощущалось как давление, однако со временем Антоний посмотрел на это иначе.

«Я не воспринимаю его, как какую-то тень, которая на меня давит. Скорее наоборот: я посвящаю ему многое из того, что делаю. Мне кажется, когда люди воспринимают чужую карьеру, особенно карьеру близкого человека или родственника, как груз ответственности, это в большей степени вопрос их собственного восприятия», — рассуждает артист.

У Толмацкого-младшего, подчеркнул он, нет ощущения, что он должен жить под этим грузом.

«Сейчас для меня важнее то, что происходит в моей собственной жизни. У меня на подходе большой дебютный сольный альбом — концептуальный проект», — рассказывает артист.

Также Антоний Толмацкий назвал нелюбимые песни отца.

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