Названы самые популярные российские фильмы и актеры 2026 года

Ко Дню России онлайн-кинотеатр «КИОН» выяснила, какие отечественные фильмы, сериалы и артисты стали самыми популярными среди зрителей в первой половине 2026 года. Результатами платформа поделилась с «Газетой.Ru».

Среди мужчин-актеров, согласно анализу интереса к карточкам исполнителей, наибольшее внимание аудитории привлекают Павел Прилучный, Данила Козловский, Антон Васильев, Никита Кологривый и Юрий Чурсин. В список вошли Максим Стоянов, Дмитрий Паламарчук, Сергей Гилев, Павел Деревянко и Евгений Цыганов.

Среди актрис в лидеры попали Лиза Моряк, Нино Нинидзе и Любовь Аксёнова. В топ-10 также вошли Оксана Акиньшина, Софья Синицына, Марина Ворожищева, Екатерина Стулова, Лукерья Ильяшенко, Ольга Дибцева и Карина Разумовская.

Среди фильмов первое место заняла семейная комедия «На деревню дедушке» с Юрием Стояновым. В тройку лидеров также вошли романтическая комедия «Притворись моим мужем» с Дианой Пожарской и Павлом Прилучным, и драматический фильм «Малыш» с Глебом Калюжным. Кроме того, в десятке самых популярных российских фильмов оказались «Семьянин» с Павлом Деревянко, «Простоквашино» с Павлом Прилучным и Лизой Моряк, «Батя 2. Дед» с Евгением Цыгановым, военная драма «В списках не значился» с Владимиром Машковым, якутский фильм «Алдан» с Ильей Яковлевым и Дмитрием Дюжевым, комедия «Совсем ошалели» с Гошей Куценко и Анной Михалковой и комедия «Бес попутал» с Павлом Деревянко и Соней Присс. По жанрам в фильмовом рейтинге лидируют комедии, военное кино и приключенческие истории.



Среди сериалов самым популярным стал триллер «Бар «Один звонок» с Данилой Козловским. Следом расположились мелодрама «Виноград» с Павлом Прилучным и детективный триллер «Отпечатки» с Оксаной Акиньшиной. В первую восьмерку также вошли «Чёрное солнце» с Максимом Стояновым и Юрием Чурсиным, «Резервация» с Денисом Шведовым, «Тоннель» с Елизаветой Боярской, «Приговор» с Антоном Васильевым и «Три сестры» с Ларисой Гузеевой. В целом среди самых популярных российских сериалов первой половины года преобладают триллеры, комедии и боевики.

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