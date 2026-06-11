Директор Буйнова рассказал о состоянии артиста на фоне слухов о микроинсульте

Директор Буйнова Пудовкин опроверг новости о том, что певец перенес микроинсульт

Директор Александра Буйнова Сергей Пудовкин в разговоре с «Газетой.Ru» опроверг новости о том, что певец перенес микроинсульт.

По словам представителя артиста, сейчас у него все хорошо. Также он отметил, что в СМИ не должны подниматься темы здоровья знаменитостей.

«Спасибо за беспокойство. Все прекрасно. Присланная информация не соответствует действительности. На мой личный взгляд, вообще обсуждать здоровье не очень прилично в нормальном информационном обществе», — поделился Пудовкин.

Директор Буйнова заявил, что 11 июня вокалист выступает на концерте, на котором будет петь со своими внуками. Кроме того, он подчеркнул, что во второй половине дня исполнитель участвует в телевизионном проекте в роли одного из членов жюри.

«Это к вопросу о реальном состоянии артиста. Дай бог нам всем так себя чувствовать», — отметил директор Буйнова.

Telegram-канал Mash опубликовал новости о том, что в середине мая Буйнов перенес микроинсульт. Источник делился, что от больничного артист отказался и выписался из больницы через неделю.

Ранее Буйнов поддержал решение внука-суворовца стать дизайнером.