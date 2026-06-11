«Мисс Турция» и звезда «Великолепного века» задержаны в Стамбуле за наркотики

CNN Türk: 22 турецких знаменитостей задержали в Стамбуле по делу о наркотиках

В Стамбуле в рамках антинаркотического расследования задержаны 22 знаменитости, среди которых обладательница титула «Мисс Турция» певица Айше Хатун Онал, актриса Берен Саат и певец Кенан Доулу. Об этом сообщает CNN Türk со ссылкой на данные Главной прокуратуры Стамбула.

Берен Саат известна российскому зрителю по роли Кесем-султан в сериале «Великолепный век. Империя Кесем». Она также сыграла главные роли в проектах «Запретная любовь» и «В чем вина Фатмагюль?».

По информации телеканала, операция прошла в ночь на четверг. Полиция провела одновременные обыски по десяткам адресов.

В список задержанных также попали модельер Толга Чам, биржевой брокер Ферхан Кая, режиссер Мурат Сайги, Энис Ахмет Онат, владелец сети ресторанов Beko Ocakbaşı Ахмет Кароглу, предприниматель Эмре Тари, Хасан Ватан, певец Керимджан Дурмаз, режиссер Мехмет Джем Карчи, певец Бердан Мардини, Рейхан Кючюкьехен, аранжировщик и диджей Озан Доулу, певец Яшар Ипек, владелец модельной компании Мехмет Йылдыз, модель Тесси Рамос Коррейра, актер Энис Арыкан и другие.

Задержанных подозревают в хранении или употреблении наркотиков, склонении к их потреблению и занятии проституцией. Некоторых из них доставили в Институт судебной медицины для сдачи анализов крови и волос. Поскольку операция продолжается, число задержанных может увеличиться, предупредила в стамбульской прокуратуре.

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