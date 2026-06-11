Анита Цой о Викторе Цое: «Всегда чувствовала родство»

Певица Анита Цой призналась, что заниматься творчеством ее вдохновили кумиры юности. Среди них она в беседе с Общественной Службой Новостей выделила американскую певицу Тину Тернер и легенду русского рока Виктора Цоя.

Анита Цой призналась, что считает Тину Тернер королевой, которая поражает поклонников своей грацией и харизмой, умеет эпатировать и обладает очень мощным вокалом. По словам российской певицы, пример американской звезды всегда вдохновлял ее, поэтому она считает Тернер главным учителем в музыкальной карьере.

Кроме того, Анита Цой призналась, что всегда была без ума от лидера группы «Кино».

«Я всегда чувствовала духовное родство с ним. А в детстве часто посещала его концерты в Ленинграде», — заключила Анита Цой.

До этого фронтмен группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков признался, что в юности больше вдохновлялся голливудскими звездами, чем музыкантами. Он также отметил, что среди российских артистов его особенно привлекает творчество Виктора Цоя и группы «Кино».

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