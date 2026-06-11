Пересильд получила травму во время съемок в новом фильме

Российская актриса Юлия Пересильд рассказала РИА Новости, как во время съемок в спортивной драме «Учитель фехтования» травмировала руку.

«Последние четыре месяца у меня проходят с больной правой рукой, потому что мы все время на тренировках», — рассказала артистка подробности съемок в новом фильме.

По ее словам, работа над новой ролью требует от нее преодоления физических трудностей. Пересильд призналась, что фехтование оказалось значительно сложнее, чем она предполагала на старте проекта.

Премьера спортивной драмы «Учитель фехтования» состоится в российских кинотеатрах 1 октября. Главные героини — талантливая и волевая саблистка Марина Яковлева (Юлия Пересильд) и ее давняя соперница, олимпийская чемпионка Карина Григорян (Софья Каштанова). Их наставником становится легендарный, но забытый тренер Адаров (Юрий Стоянов). Под его жестким руководством спортсменкам предстоит побороться за чемпионский титул. На дорожке разгорается не просто спортивное противостояние, а личный конфликт, в котором переплетаются прошлое, амбиции и внутренние страхи.

Ранее сообщалось, что в России снимут фильм о первой женщине-космонавте.