Шон Пенн объявил бойкот селфи c фанатами: «Откажу даже ребенку в инвалидном кресле»

Актер Шон Пенн заявил, что ни за что не сделает селфи с фанатами

Лауреат «Оскара» Шон Пенн заявил, что больше не будет делать селфи ни при каких обстоятельствах. Его слова передает Le Figaro.

«Люди никогда не должны делать селфи ни с кем. Это плохо для всех. Это язва <...> Я откажу даже бабушке, пережившей геноцид и ее шестилетнему внуку в инвалидном кресле», — высказался Пенн.

Актер признался, что не хочет превращаться в объект для фото, подобно Моне Лизе. Пенн также заявил, что избегает массовых мероприятий, поскольку толпа у него всегда ассоциировалась с социальным неудобством.

В начале марта сообщалось, что Пенн встретился с военными 157-й бригады ВСУ. Фотографии подразделение опубликовало в соцсетях.

На 98-й церемонии вручения премии Американской киноакадемии 15 марта актер был третий раз в карьере удостоен награды — за лучшую роль второго плана в картине «Битва за битвой». После этого представители Украинской железной дороги (УЖД) рассказали, что вручили ему свой «Оскар». Пенну подарили самодельную статуэтку, сплавленную из вагона, поврежденного в результате боевых действий.

Ранее режиссер Стивен Спилберг заявил, что пришельцы давно живут среди людей.