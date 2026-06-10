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Культура

Саймон Хелберг рассекретил альтернативную версию «Теории большого взрыва»

Актер Хелберг: Шелдон был бабником в первом пилоте «Теории большого взрыва»
Warner Bros/Planet Photos/Global Look Press

Актер Саймон Хелберг, известный по роли Говарда Воловица в сериале «Теория большого взрыва», рассказал в YouTube-подкасте «Dinner's On Me» о деталях неизданного пилотного эпизода шоу.

По словам актера, в первой версии сериала герой Шелдон Купер был бабником, пьющим пиво, а вовсе не педантичным гением. Хелберг предположил, что тот персонаж был частично вдохновлен Барни Стинсон из сериала «Как я встретил вашу маму».

В неизданном пилоте также была жестокая героиня Кэти, которая впоследствии превратилась в дружелюбную и обаятельную соседку Шелдона и Леонарда Пенни. Говард и Радж и вовсе полностью отсутствовали в сюжете.

В мае 2019 года вышел финальный эпизод заключительного 12-го сезона сериала «Теория большого взрыва». В серии, объединившей в себе 23 и 24 серии, главные герои Шелдон (Джим Парсонс) и Эми (Майим Бялик) получают Нобелевскую премию по физике, после чего вся компания собирается в путешествие. Леонард (Джонни Галецки) и Пенни (Кейли Куоко) обнаруживают, что ждут ребенка, и присоединяются в «клубе родителей» к Говарду (Саймон Хелберг» и Бернадетт (Мелисса Раух).

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