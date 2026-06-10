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Культура

Звезде «Людей Икс» диагностировали редкую форму рака

Актер Тайлер Мэйн признался, что борется с раком молочной железы
IMAGO/Barbara Hine/Global Look Press

Звезда «Людей Икс» и «Хэллоуина» Тайлер Мэйн сообщил в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что борется с раком молочной железы. Он начал курс химиотерапии 10 июня.

Мэйн рассказал, что рак молочной железы диагностируют у одного из 755 мужчин. Сначала он хотел скрыть диагноз, но понял, что это неправильно.

«Но потом я узнал, что у мужчин чаще диагностируют рак на поздних стадиях — именно потому, что об этом не говорят и не проверяют», — отметил актер.

Чуть позднее актер поблагодарил фанатов за поддержку и уверил, что справится с недугом.

«Я надеру раку задницу. Спасибо, что присоединились к моему пути. Нам нужно повышать осведомленность. Рак — это ужасно, но если заметить его вовремя, то можно победить», — сказал он.

Актер Тайлер Мэйн известен по роли Саблезубого в фильме «Люди Икс». Он также вернулся к этому амплуа в боевике «Дэдпул и Росомаха». Среди других знаковых работ артиста — участие в фильме «Троя» и роль Майкла Майерса в фильмах «Хэллоуин» (2007) и «Хэллоуин 2» (2009). Кроме того, Мэйн приобрел широкую известность благодаря карьере в рестлинге.

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