Saluki и Markul станут хедлайнерами шоукейсов на «Пикнике Афиши»

Артисты Saluki и Markul выступят 20 июня на сцене музыкального сервиса «Звук» на фестивале «Пикник Афиши» в Москве. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании.

Музыканты выступят в рамках шоукейсов лейблов Carnival Records и FRWRD Music. Гостям сцены «Звука» также будут доступны лаунж-зона, мерч-бар и интерактивная фотозона.

До этого уже были анонсированы выступления Feduk, OG Buda × Mayot, Slava Marlow, Мальбэка × Сюзанны, а также коллективов «Стоунд» и «Озера». Шоукейсы позволят гостям фестиваля открыть для себя новых артистов — от хип-хопа до электроники и нео-попа.

Фестиваль «Пикник Афиши х Сбер» пройдет 20 июня в московском музее-заповеднике «Коломенское». Посетители фестиваля смогут принять участие в различных спортивных активностях, среди которых пространство с VR-теннисом и стритболом, фитнес-челленджи, занятия йогой, стретчинг и другие.

На мероприятии также представят зону «Поле впечатлений», в которой будут работать Добрый музей, центр толерантности, Музей Москвы и другие культурные программы.

Ранее сообщалось, что звезда «Слова пацана» сыграет клоуна-афериста.