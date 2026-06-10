Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Культура

Saluki и Markul станут хедлайнерами шоукейсов на «Пикнике Афиши»

Артисты Saluki и Markul выступят 20 июня на «Пикнике Афиши»
Пресс-служба музыкального сервиса «Звук»

Артисты Saluki и Markul выступят 20 июня на сцене музыкального сервиса «Звук» на фестивале «Пикник Афиши» в Москве. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании.

Музыканты выступят в рамках шоукейсов лейблов Carnival Records и FRWRD Music. Гостям сцены «Звука» также будут доступны лаунж-зона, мерч-бар и интерактивная фотозона.

До этого уже были анонсированы выступления Feduk, OG Buda × Mayot, Slava Marlow, Мальбэка × Сюзанны, а также коллективов «Стоунд» и «Озера». Шоукейсы позволят гостям фестиваля открыть для себя новых артистов — от хип-хопа до электроники и нео-попа.

Фестиваль «Пикник Афиши х Сбер» пройдет 20 июня в московском музее-заповеднике «Коломенское». Посетители фестиваля смогут принять участие в различных спортивных активностях, среди которых пространство с VR-теннисом и стритболом, фитнес-челленджи, занятия йогой, стретчинг и другие.

На мероприятии также представят зону «Поле впечатлений», в которой будут работать Добрый музей, центр толерантности, Музей Москвы и другие культурные программы.

Ранее сообщалось, что звезда «Слова пацана» сыграет клоуна-афериста.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Незаконно отказали в прививке. Как добиться своего и не потратить лишние деньги
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!