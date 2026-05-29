«Дискотека Авария» попала в скандал из-за пьяного фаната

Интернет-пользователи раскритиковали участников группы «Дискотека Авария» и охрану за то, как они обошлись с нетрезвым фанатом во время концерта. Об этом сообщает Super.ru.

Во время исполнения музыкантами хита «Пей пиво» на сцену неожиданно выбежал один из зрителей, который, судя по его поведению, находился в нетрезвом состоянии. Артисты не стали обыгрывать ситуацию. Зрители заметили, что певец Алексей Серов попытался оттолкнуть поклонника, а затем молодого человека грубо увела охрана.

Super.ru отмечает, что интернет-пользователи посчитали действия по отношению к фанату слишком жесткими. Однако позже группа иронично прокомментировала этот случай в соцсетях.

«Есть поклонники, которые знают слова. Есть поклонники, которые знают все движения. А есть те самые, которые воспринимают наше творчество как прямое руководство к действию. Недавно мы в этом убедились», — написали музыканты.

