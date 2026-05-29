Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Падение БПЛА в РумынииВойна США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Культура

«Дискотека Авария» попала в скандал из-за пьяного фаната

Группу «Дискотека Авария» осудили за обращение с нетрезвым фанатом на концерте

Интернет-пользователи раскритиковали участников группы «Дискотека Авария» и охрану за то, как они обошлись с нетрезвым фанатом во время концерта. Об этом сообщает Super.ru.

Во время исполнения музыкантами хита «Пей пиво» на сцену неожиданно выбежал один из зрителей, который, судя по его поведению, находился в нетрезвом состоянии. Артисты не стали обыгрывать ситуацию. Зрители заметили, что певец Алексей Серов попытался оттолкнуть поклонника, а затем молодого человека грубо увела охрана.

Super.ru отмечает, что интернет-пользователи посчитали действия по отношению к фанату слишком жесткими. Однако позже группа иронично прокомментировала этот случай в соцсетях.

«Есть поклонники, которые знают слова. Есть поклонники, которые знают все движения. А есть те самые, которые воспринимают наше творчество как прямое руководство к действию. Недавно мы в этом убедились», — написали музыканты.

Недавно певец Егор Крид тоже столкнулся с волной критики в свой адрес после шоу в Краснодаре. Во время выступления музыкант прочитал зрителям лекцию за съемку выступления на смартфоны. Интернет-пользователи осудили певца и сделали из его высказываний мемы.

Ранее сообщалось, что Shaman решил дирижировать «хором» иноагентов в Зеленограде.

 
Теперь вы знаете
До цифрового рубля осталось 3 месяца. Почему в других странах не пользуются е-валютами?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!