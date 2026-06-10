Поргина об Ахеджаковой, которую хотят лишить званий: «Она же не читает лекции, что Россия — вампир? Нет!»

Актриса Людмила Поргина назвала несправедливой инициативу общественников по лишению званий и имущества Лии Ахеджаковой. В беседе с «Газетой.Ru» она заявила, что звезда «Служебного романа» не сделала ничего, чтобы заслужить это.

По мнению Поргиной, Ахеджакова — отличная актриса, которая заработала звания своей упорной работой. Она уверена, что нельзя из-за отъезда из России перечеркивать все заслуги перед страной.

«За что с нее снимать звания? Я считаю, что это несправедливо, потому что она замечательная актриса. Она заработала себе звания в России. А если сейчас ей захотелось поехать за границу поработать, почему бы нет? Это значит, что все годы она работала просто так? Ей хотят приписать, что она равнодушна к России, что уехала из страны. Но она же не читает лекции, что Россия — вампир? Нет! Она просто выступает, показывает свой репертуар», — заявила Поргина.

Актриса отметила, что с инициативой выступают люди, которые «не знают, что такое актерская профессия».

«Это тяжелый труд. А она замечательная актриса! Еще когда она играла в «Современнике», это было просто сказочно. Поэтому я против того, чтобы лишать ее всего», — подытожила вдова Николая Караченцова.

Обращение в Генпрокуратуру с требованием проверить деятельность народной артистки Лии Ахеджаковой направил председатель Совета отцов России Андрей Згонников. Он считает, что актрису следует признать иноагентом, лишить званий, выплат в России и национализировать имущество.

Ранее депутат Милонов призвал Ахеджакову приехать в Россию и прояснить ситуацию с выплатами.