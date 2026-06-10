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Культура

«Может, ей противно?»: в Госдуме обратились к уехавшей из России Ахеджаковой

Милонов призвал Ахеджакову приехать в РФ и прояснить ситуацию с выплатами
Евгений Одиноков/РИА Новости

Переехавшая в Израиль российская актриса Лия Ахеджакова должна подтвердить, что все еще хочет получать российские пенсионные выплаты, считает депутат Госдумы Виталий Милонов. Артистке следует лично приехать в Россию и посетить госучреждения, чтобы прояснить ситуацию, в том числе внести ясность в вопрос с гражданством, заявил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

Так Милонов прокомментировал сообщения о том, что Ахеджакова, покинувшая страну, продолжает получать пенсионные выплаты в размере 95 тыс. рублей в месяц. По мнению депутата, актрисе следует пройти процедуру подтверждения выплат и заявить о своем желании продолжать их получать при личном визите.

«А то получается, мы ей платим деньги, а она может их выкидывает. Может, ей противно, может это унижает её», — заявил парламентарий.

Он также попросил Ахеджакову прояснить ситуацию с гражданством, приехав в Россию лично.

Напомним, о том, что Ахеджакова продолжает получать пенсию в РФ, сообщил Telegram-канал SHOT. Он утверждает, что ежемесячная выплата 87 летней актрисе составляет 95 тыс. рублей включая надбавки за звание народной артистки и премии им. братьев Васильевых. Также SHOT пишет, что с 2023 по 2025 год, актриса разместила на счетах в российских банках 2,2 млн рублей. Таким образом, доход от процентов превысил 200 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что Лию Ахеджакову могут лишить званий и конфисковать имущество.

 
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