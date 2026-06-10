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Адвокат Жорин о новом иске Долиной: «Сумма в 176 млн не выглядит юридически невозможной»

Адвокат Жорин заявил о высоких шансах Долиной на взыскание с мошенников 176 млн
Ярослав Чингаев/Агентство «Москва»

Адвокат Сергей Жорин заявил в разговоре с «Газетой.Ru», что у Ларисы Долиной есть серьезные правовые основания для взыскания 176 млн рублей с обманувших ее мошенников. Он считает, что суд может удовлетворить требования артистки.

По словам звездного адвоката, суд не будет заново устанавливать, имело ли место преступление и совершены ли соответствующие действия конкретными лицами. Он отметил, что главный спор, вероятнее всего, будет не о самом факте причинения вреда, а о размере подлежащего взысканию ущерба и о том, не был ли он уже частично компенсирован.

«Сумма в 176 млн рублей сама по себе не выглядит юридически невозможной, если она подтверждена материалами уголовного дела как размер невозмещенного имущественного вреда. При этом суд может удовлетворить требования как полностью, так и частично. Например, если установит, что часть ущерба уже возмещена, имущество возвращено либо заявленная сумма дублирует другие взыскания», — поделился Жорин.

Адвокат рассказал, что отдельным вопросом в данном деле является фактическое исполнение решения. Он подчеркнул, что даже при полном удовлетворении иска у осужденных может не оказаться такой суммы.

Об иске Долиной к обманувшим ее мошенникам сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы. Певица требует 176 млн рублей, а ответчиками выступают Анжела Цырульникова, Андрей Основа, Артур Каменецкий и Дмитрий Леонтьев. Дело будет рассматривать Лефортовский районный суд Москвы.

Ранее за год ущерб от схемы Долиной превысил два миллиарда рублей.

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