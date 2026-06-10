Игорь Золотовицкий получил ТЭФИ спустя несколько месяцев после смерти

Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий посмертно удостоен премии ТЭФИ-2026 в номинации «Лучший актер сериала». Награду ему присудили за роль в проекте «Улица Шекспира». Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Национальная телевизионная премия ТЭФИ была учреждена в 1994 году и ежегодно вручается за наиболее значимые достижения в российском телевидении. Церемония вручения премии в категории «Сериалы» прошла в Москве на площадке Технопарка НТВ.

Имя победителя объявил народный артист России Сергей Гармаш. После этого он предложил присутствующим почтить память Золотовицкого минутой молчания, и зал поднялся со своих мест. Награду за артиста получили актриса Елизавета Юрьева, оператор Эдуард Машкович и режиссер Даниил Чащин.

Игорь Золотовицкий родился 18 июня 1961 года в Ташкент. В 1983 году он окончил Школу-студию МХАТ и был принят в труппу театра. С 1989 года занимался преподавательской деятельностью, а в 2013 году возглавил учебное заведение в качестве ректора. В 2002 году Золотовицкий получил звание заслуженного артиста России, а в 2020 году стал заслуженным деятелем искусств РФ.

Актер скончался 14 января 2026 года в больнице в возрасте 64 лет. Он страдал от рака желудка, который ему диагностировали в 2025 году. Незадолго до нового года мастера трижды отправляли в больницу в связи с обострением заболевания.

Ранее актер Константин Хабенский стал и. о. ректора Школы-студии МХАТ.