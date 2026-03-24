«Набросились с дубинкой»: Розу Сябитову чуть не посадили в тайскую тюрьму

Розу Сябитову чуть не посадили в тюрьму в Таиланде за осквернение храма

Телеведущая Роза Сябитова призналась, что навсегда отказалась от поездок в другие страны после неприятного опыта. В беседе с Общественной Службой Новостей она рассказала, что чуть не оказалась заключенной в тюрьме во время отдыха в Таиланде из-за неправильного выбора одежды.

«В Таиланде меня чуть не посадили в тюрьму. Это было ужасно. Я зашла в местный храм и не заметила, что сзади у меня оголилась спина и были видны шорты. На меня набросился монах с дубиной и начал гнаться», — рассказала Сябитова.

По ее словам, ей повезло, и монах, обвинивший ее в осквернении святого места, не смог ее догнать. Так звезда узнала об очень строгих правилах в Таиланде и поняла, что перед поездкой в другую страну следует изучать ее нормы и законы.

«Но я для себя решила, что отдыхать буду только в России», — заключила ведущая.

До этого сообщалось, что туристу из России закроют въезд в Таиланд из-за нарушения правил посещения буддийского храма. Мужчина по имени Михаил приехал в храм вместе с другими путешественниками на экскурсию. В какой-то момент он отошел покурить айкос, но вскоре его заметили сотрудники правоохранительных органов. Михаилу запретят въезд в страну на 99 лет. Помимо этого, ему грозит соответствующий штраф.

Ранее Роза Сябитова ответила Виталию Милонову, назвавшему женщин проститутками.