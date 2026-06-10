Никита Кологривый сыграет Кощея

Звезды сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Леон Кемстач и Никита Кологривый приняли участие в съемках третьей части «Царевны-лягушки». Об этом сообщает kp.ru.

Кологривый исполнит роль известного антагониста из детских сказок – Кощея. Действие фильма развернется в Древней Руси, когда было наложено заклятие на царевну Аленушку. Кемстач сыграл младшего сына царя, попавшего своей стрелой в девушку в теле лягушки.

В режиссерском кресле снова выступил Александр Амиров, который снял предыдущие части проекта. Младшая сестра актрисы Полины Гухман Элина заменила Валентину Ляпину и исполнила роль Аленушки в новой части. К своим ролям вернулись Дарья Блохина, Алиса Руденко, Светлана Пермякова и Ангелина Добророднова.

«Моя героиня Аленушка верит в любовь и всегда следует своему сердцу. Несмотря на нежность и романтичность, она очень сильная и смелая. Я думаю, сказки нужны не только детям. Они напоминают нам о самых важных вещах: доброте, верности, любви и вере в чудо. А это именно то, чего порой так не хватает в реальной жизни», — поделилась Гухман.

Ранее были опубликованы первые кадры со съемок «Незнайки» с Кологривым.