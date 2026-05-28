Опубликованы первые кадры со съемок «Незнайки» с Кологривым

Первый канал показал Незнайку из нового фильма о сказочном персонаже

В Москве начались съемки семейного приключенческого фильма «Незнайка» по произведениям Николая Носова. Первые кадры со съемок проекта «Газета.Ru» получила от Первого канала.

Фильм выйдет в кинотеатрах 1 января 2028 года, режиссером истории о взрослении, ответственности и поиске себя стал Дмитрий Дьяченко.

«Для меня мир Незнайки — это не просто мир старой доброй книжки, которую я любил в детстве. Это возможность рассказать о проблемах молодого поколения языком сказки и юмора, без назидания и морализаторства», — сказал режиссер.

Мечтателя Незнайку сыграл Леонид Басов («Пальма», «Пальма 2») — когда по ошибке в новом городе его принимают за гениального изобретателя, и впервые в жизни ощущает признание.

«Его простота и доверчивость иногда приводит к очень забавным ситуациям, но делает его еще более милым. Незнайка часто сталкивается с трудностями из-за своей наивности, но всегда находит выход», — рассказывает о своем герое Басов.

Также в фильме сыграют Сергей Лавыгин (Пилюлькин), Никита Кологривый (Смекайло), Даяна Гудз (Синеглазка), Сергей Волков (Знайка), Василий Атанов (Пончик), Данил Стеклов (Винтик), Владимир Тяптушкин (Шпунтик) и другие.

