Актер «Улиц разбитых фонарей» вынужден постоянно принимать обезболивающие после операций

Актер Алексей Нилов признался, что часто пьет обезболивающие после операций

Заслуженный артист России Алексей Нилов признался «Пятому каналу», что ему часто приходится пить обезболивающие после операции.

Нилов перенес три хирургических вмешательства. По словам артиста, обезболивающие помогают ему выходить в свет и «улыбаться». Одна из журналисток выразила опасения, что прием таких препаратов в большом количестве может негативно повлиять на его здоровье. Актер признался, что это его не волнует.

«Я думаю, что если мы не испортили желудки в 90-х, то вряд ли что-то нас сломает», — поделился артист.

Нилов уточнил, что восстановление после операций протекает успешно и скоро закончится.

Алексей Нилов известен по роли капитана милиции Андрея Ларина в сериале «Улицы разбитых фонарей». В его фильмографии более 70 работ. Он играл в таких проектах, как «Жизнь одна», «Группа крови», «Пять минут тишины. Симбирские морозы», «Чужой район», «Условный мент», «Невский».

В 1986 году Нилов принимал участие в ликвидации последствий Чернобыльской аварии. Он является ликвидатором последствий аварии на Чернобыльской АЭС I степени.

Ранее актер сериала «Мажор» попал в реанимацию в тяжелом состоянии.