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Культура

Актер сериала «Мажор» попал в реанимацию в тяжелом состоянии

Актер Дмитрий Поднозов попал в реанимацию
КИОН

Актер Дмитрий Поднозов оказался в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщил ТАСС сын актера Владимир Поднозов.

Артиста госпитализировали 7 июня в отделение интенсивной терапии. По словам Поднозова-младшего, его состояние не изменилось. Причина ухудшения здоровья неизвестна.

По данным aif.ru, Поднозов борется с раком. Как утверждается, у артиста обнаружили метастазы, а врачи настаивают на операции.

Поднозов дебютировал в кино в 1987 году в экранизации повести Сергея Высоцкого «Среда обитания». Артист является художественным руководителем и создателем Санкт-Петербургского драматического театра «Особняк».

В фильмографии актера более 190 ролей. Он играл в таких проектах, как «Мажор» и «Тайны следствия», «Кончится лето», «Белый снег», «Капитан Волконогов бежал», «Солнце», «Пророк. История Александра Пушкина», «Тень за спиной», «Охота на дьявола», «Спутники», «Метод Михайлова», «Женское дело», «Медиатор», «Комбинация», «Водоворот», «Великая», «Карамора», «Оффлайн», «Княжна милосердия», «Григорий Р.».

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