Бикович не считает проблемой ремейки в российском кино

Актер Бикович заявил, что не видит проблемы в ремейках

Актер Милош Бикович признался ТАСС, что не считает проблемой ремейки в современном российском кино.

Бикович отметил, многие известные картины так или иначе являются ремейками, новыми прочтениями и интерпретациями старых сюжетов.

«Очень многие фильмы, которые мы сейчас назовем в мировом кинематографе, являются ремейками, причем не первыми. Некоторые из них вообще являются шедеврами мирового кино», — заявил артист.

Как утверждает Бикович, в мире существует примерно 200-250 тем и мотивов в мировом искусстве — живописи, литературе, театре и кино.

«Поэтому да, мы повторяемся. Только дело в том, что не инновация является главной ценностью в искусстве, а смелость быть искренним. Глубина и количество любви, которое вы вкладываете в то, что делаете», — отметил актер.

Милош Бикович родился в столице Сербии в Белграде. Он стал наиболее известен российскому зрителю после участия в фильме «Холоп» в 2019 году. Картина собрала в прокате три миллиарда рублей. Она долгое время оставалась в лидерах российского рейтинга, пока ее не отодвинула семейная комедия «Чебурашка».

Ранее Бикович заявил, что на российской актерской школе учился весь Голливуд.